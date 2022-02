Conte e le parole sull’Inter, Ts: “C’è questa sensazione. E quella frase…”

Il giorno dopo, il quotidiano analizza le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Tottenham ai microfoni di Sky Sport

"La sensazione è che un filo di rimpianto sia rimasto in chi è andato via dopo la festa scudetto. Secondo Conte l’Inter ha tutto per portare a casa il bis: non pareva scontato per nessuno a inizio stagione - senza dubbio nemmeno per l’ex tecnico nerazzurro - invece adesso il percorso della squadra guidata da Simone Inzaghi sta convincendo tutti".