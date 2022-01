Conte: “Le parole di Lukaku? Grande affetto, ma non parlo di giocatori di altri club”

Così l'ex tecnico dell'Inter: "Non parlo di giocatori di altre squadre, anche se ho grandissimo affetto nei suoi confronti e ci sarà sempre"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Watford, Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter oggi al Tottenham, ha commentato così le dichiarazioni di qualche giorno fa di Romelu Lukaku: "Romelu è un giocatore di un'altra squadra: sapete l'affetto che ho per lui, è tutto quello che ho. Non parlo di giocatori di altre squadre, anche se ho grandissimo affetto nei suoi confronti e ci sarà sempre".