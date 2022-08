Tottenham, Conte: “Contento per Perisic, sta tornando l’Ivan che conosco. Quest’anno…”

"La Premier è molto difficile, in ogni partita può succedere di tutto. Son contento per Perisic, sta tornando ad essere l'Ivan che conosco. Oggi ha fatto 2/3 1 contro uno, ci porta tanta esperienza e una spinta a Sessegnon. Avere giocatori forti aiuta anche i giovani a crescere. Oggi giochiamo più a memoria di quando sono arrivato. Sfida al Chelsea? Ne ho già parlato con la squadra, giochiamo domenica ma l'anno scorso abbiamo perso 3 partite nel giro di 12 giorni, partite in cui si è vista la differenza. Quest'anno ce la giocheremo per capire il nostro livello e ciò che possiamo fare, per me si tratta di tornare in una squadra che ho allenato vincendo Premier e FA Cup in due anni"