Conte: “Inter, un solo risultato con magari un piano A e un piano B. Ho detto ai ragazzi…”

«La classifica è compromessa in maniera importante ma sappiamo al tempo stesso che dobbiamo dimostrare e fare una grande partita. A livello di prestazione ho poco da recriminare con i miei ragazzi, se poi consideriamo l’ultima con il Real, se vogliamo dare un giudizio dopo che al 30esimo eravamo sotto di un gol e siamo rimasti in 10, allora diventa molto difficile. Cercheremo di fare la nostra partita e di dimostrare la voglia che abbiamo di fare bene». Antonio Conte ha risposto così nell’intervista di Inter TV e ha anche parlato dell’atteggiamento che si aspetta dagli avversari.

Questo è quanto ha aggiunto:

-Di solto le squadre contro l’Inter si snaturano. Si aspetta lo stesso atteggiamento?

Noi dobbiamo pensare a noi stessi, cercare di dimostrare maturità ed esperienza. sono partite che durano 95 minuti e dovremo essere bravi ad usare tutte le armi a disposizione avendo anche un differente piano, uno A e uno B, in base alle situazioni. Abbiamo un risultato solo, ma come sempre. E cercheremo di fare del nostro meglio. Cerchiamo di dare tutto per non avere recriminazioni contro noi stessi.

(Fonte: ITV)