Conte: “Ho puntato su Sanchez per un problema di Lauti alla schiena. Con me…”

I nerazzurri hanno agguantato tre punti fondamentali e il tecnico non ha nascosto la sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV. Conte ha parlato di resilienza.

Antonio Conte si è fermato ad analizzare la vittoria contro il Parma anche ai microfoni di Inter TV: "Complimenti sempre ai ragazzi perché sono loro i principali artefici delle vittorie. Sono contento per Alexis, sono stato un buon profeta perché avevo detto che stavamo vedendo il Sanchez che non avevamo mai visto all'Inter. Complimenti a lui e a noi per la pazienza nel portarlo ad un determinato livello. Sicuramente è un lavoro che ci può aiutare. Lauti ha avuto un problema alla schiena riscontrato contro il Genoa. Ho puntato su Alexis. Le nostre fortune passano dal coinvolgimento di tutti i giocatori. Cerco di farli sentire tutti importanti. Oggi Alexis ha dato risposte positive, Darmian contro il Genoa. Bisogna fare i complimenti al Parma che ha identità tattica e calciatori forti. Sorprende la posizione in classifica, ha tutte le carte in regola per salvarsi. Il Parma ci ha sempre fatto soffrire. Siamo stati un pochino leggeri sul gol. Poi abbiamo avuto occasioni per fare il terzo, va bene così".