Repubblica – Inter-Conte, non sono così alte le possibilità che restino insieme. Ma ora…

Le vittorie in Europa League hanno rasserenato l’ambiente dell’Inter. Si parla di tregua tra Conte e società dopo quanto ha detto alla fine della gara con l’Atalanta. E il quotidiano La Repubblica parla di “un insolito caso di perfetta diplomazia, di equilibrio relazionale”. Steven Zhang è tornato dalla Cina e ha preso il controllo della situazione mostrando calma e tranquillità. Non era così scontato – sottolinea il giornale – che l’allenatore isolasse “sé stesso e poi la squadra dalle correnti che proprio lui aveva generato spalancando le finestre sul suo disagio. Stare tutti assieme per molto tempo, chiusi in alberghi inaccessibili e con rare possibilità per uscirne, poteva creare tensioni esplosive”.

È accaduto il contrario. Conte ha spronato i suoi uomini, li ha portati dalla sua parte, li ha fatti concentrare, ha presentato le ultime gare come un investimento futuro: “Se le vinceremo tutte, ha detto loro, la vostra carriera svolterà, ma se ci fermeremo a metà strada la vostra stessa permanenza all’Inter, e nel calcio di questo livello, verrà messa in discussione”, si legge nello stesso articolo.

La squadra è cresciuta sul campo ma soprattutto in consapevolezza a autorevolezza e sono in fiducia tutti gli uomini nerazzurri. Conte ha fatto scelte drastiche scegliendo 11 titolari fissi escludendo gente come Eriksen, Skriniar e Candreva. E nessuno ha detto nulla.

Alla fine dell’esperienza in Europa League però ci sarà un faccia a faccia con il presidente dell’Inter: “Non sono così alte le possibilità che restino assieme, meno di quelle di battere il Siviglia. Ma adesso nessuno ci pensa”, conclude il quotidiano.

