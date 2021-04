Inter, il retroscena: “Conte provò a riavvicinare un esubero di lusso, senza riuscirci”

Il retroscena raccontato dal Corriere dello Sport: Antonio Conte ha provato a riavvicinarsi su un giocatore dichiarato fuori dal progetto

Si incroceranno per l'ennesima volta questa domenica, Radja Nainggolan e l'Inter, protagonisti di una breve storia d'amore mai realmente sbocciata. Il centrocampista belga, voluto fortemente da Luciano Spalletti, è stato fatto fuori immediatamente da Antonio Conte. Nonostante una chance datagli dallo stesso tecnico nella prima parte di questa stagione: "Nel maggio di due anni fa - spiega il Corriere dello Sport -, era tra i protagonisti di quella squadra capace di centrare il prestigioso traguardo europeo. Ma successivamente le cose non sono andate come lo stesso giocatore si sarebbe aspettato. Conte non ha creduto in lui e nonostante qualche tentativo di riavvicinamento non andato a buon fine, le due strade si sono irrimediabilmente allontanate. Tanto che il belga ha avuto il via libera per tornare nella sua seconda casa, la Sardegna".