Nainggolan, difficile torni all’Inter: troppe ferite aperte. E in ballo c’è dell’altro

Per il secondo anno consecutivo, Radja Nainggolan è tornato a Cagliari. In questo momento per il belga la priorità è raggiungere la salvezza che lui considera la missione più importante. Poi per forza di cose si dovrà dare una sguardo al futuro. "Ma qui c’è in ballo dell’altro: con la squadra di Semplici ancora nella massima serie, nulla di più facile che Radja scelga di sposare la causa rossoblù ancora più a lungo".