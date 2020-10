Inter, c’è già una richiesta di Conte per gennaio. Un nome può tornare di nuovo di moda

Reparto corto quello offensivo dell’Inter. Soprattutto Conte non dispone di un’alternativa a Lukaku. Il bomber belga gioca sempre e, quando dovrà riposare, non c’è un suo alter ego. Il tecnico nerazzurro avrebbe voluto anche Dzeko in rosa, ma la trattativa in estate non è mai decollata, mentre l’anno precedente il bosniaco sembrava a un passo. A gennaio il club nerazzurro potrebbe muoversi per garantire un altro centravanti all’allenatore.

“Una richiesta che si ripresenterà inevitabilmente anche in vista del prossimo mercato di gennaio. Pinamonti può essere usato in situazioni estreme, ma anche lui è stato fino all’ultimo sul punto di lasciare il club a fine mercato. Sarebbe arrivato Gervinho, non la punta ideale per Conte che a gennaio chiederà a tutti gli effetti un vice-Lukaku. La pista Dzeko difficilmente si riaprirà, mentre potrebbe tornare di moda quella che porta a Olivier Giroud, ancora una volta, come un anno fa, a soli 6 mesi dalla scadenza del suo contratto”, spiega Calciomercato.com.