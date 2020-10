TS – Super Lukaku ma Conte ha un problema. L’Inter tende a…

“Palla a Lukaku e poi ci pensa lui”. È questo lo schema utilizzato molto frequentemente dall’Inter di Antonio Conte. Come sottolineato dall’autore del secondo gol, nel 2-2 finale, del Borussia Monchengladbach, Jonas Hofmann, la squadra nerazzurra si affida spesso al suo centravanti belga.

I dati Wyscout, riportati da Tuttosport, evidenziano quanto sia importante Lukaku per la squadra nerazzurra: contro il Borussia Monchengladbach, i calciatori dell’Inter hanno effettuato 41 passaggi verso l’ex Manchester United di fronte ai 32 complessivi per Sanchez e Lautaro, mentre i duelli tra Lukaku ed Elvedi sono stati 29, quasi il doppio rispetto ai 15 della secondo più ‘caldo’, ovvero quello tra D’Ambrosio e Thuram.

I numeri di Lukaku in nerazzurro sono straordinari: 9 partite consecutive in gol in Europa con 10 gol totali, 6 reti in 5 presenze stagionali (4 in campionato e 2 in Champions) e un bottino totale di 40 gol in 56 match.

Ma l’assenza di un piano B rispetto alla soluzione Lukaku rischia di rendere prevedibile il gioco dell’Inter, nonostante il passaggio al 3-4-1-2 con l’inserimento del trequartista. “Il problema è che la squadra, quando è in difficoltà, tende a rifugiarsi nella “comfort zone” che prevede il passaggio a Lukaku nella speranza che il belga inventi qualcosa” scrive il quotidiano. Un problema in più per Conte già per la gara contro il Genoa in attesa di riavere a disposizione Young e Hakimi.