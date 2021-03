Inter, Conte irrefrenabile: ieri gesto che rimarrà nella mente degli interisti

A Parma, l'Inter ha vinto la classica partita spartiacque per la corsa scudetto. Antonio Conte ieri era carico come non mai

A Parma, l'Inter ha vinto la classica partita spartiacque per la corsa scudetto. Antonio Conte, carico come non mai, ha incitato i suoi ragazzi fino all'ultimo secondo di gara. E, a un certo punto, è impazzito di gioia per il recupero di Hakimi. A pochi passi dal marocchino, Conte ha afferrato il suo giocatore e gli ha urlato 'Bravo!'. Un gesto che rimarrà a lungo nella mente degli interisti, perché testimonia tutta la ferocia dell'allenatore nerazzurro, deciso a guidare i suoi fino allo scudetto. Scrive Tuttosport:

Fotografia perfetta

"La fotografia perfetta della grinta dell’allenatore nerazzurro arriva a un minuto dalla fine, quando afferra la testa di Hakimi e la scuote vigorosamente per ringraziare il terzino destro di un preziosissimo fallo laterale guadagnato con caparbietà. «Bravo», urla Conte all’ex esterno del Borussia Dortmund rifilandogli un ceffone affettuoso in testa prima di rimandarlo verso il centro del campo. Sono i gesti di attenzione e disciplina che mandano al settimo cielo Conte: abnegazione e sacrificio fino al termine delle partite".

