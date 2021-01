Inter, Conte ieri era sereno. “Ha parlato alla squadra e ai giocatori ha chiesto questo”

Necessario archiviare subito il deludente 0-0 della Dacia Arena contro l’Udinese. L’Inter ha infatti un derby di Coppa Italia a cui pensare e da dover vincere per dare importanti segnali di reazione. Smaltite le scorie dello scontro con l’arbitro Maresca, Antonio Conte ieri ha parlato così alla squadra: “Di certo ieri Conte era sereno: si è sforzato di non pensare a una stagione che non ritiene fortunata con gli arbitri (diverse le recriminazioni), ha parlato alla squadra sottolineando il rammarico per l’occasione perduta e ha chiesto a tutti di essere più cinici sotto porta. Là davanti servirebbe un altro attaccante, ma con il mercato bloccato è tutto complicato. E domani c’è il derby in Coppa Italia”, spiega il Corriere dello Sport.