Bologna-Inter, c’è Ranocchia. E Conte prepara una sorpresa anche a centrocampo

Visti anche i tanti impegni con le nazionali, Antonio Conte potrebbe optare per qualche cambio in vista di Bologna-Inter. Benché negativo al Covid, Stefan de Vrij, reduce da due settimane di inattività, dovrebbe sedersi in panchina in favore di Ranocchia. Ma anche a centrocampo potrebbe esserci qualche variazione. In particolare, scrive Tuttosport, Eriksen potrebbe restare fuori, con Gagliardini favorito: