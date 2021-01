Cds – Inter, Conte conferma la squadra tipo. Sensi, situazione in bilico. Eriksen e Vecino…

Nessun esperimento o scelta a sorpresa, contro la Juventus Antonio Conte è pronto a confermare la squadra-tipo. In difesa torna il terzetto titolare composto da Skriniar-De Vrij-Bastoni. In mediana torna Brozovic dal 1′, mentre Eriksen torna in panchina. Ai lati del croato i due fedelissimi Barella e Vidal.

“Gagliardini è l’opzione quando c’è bisogno di maggiore copertura, mentre Sensi dovrebbe essere la scintilla di qualità per la manovra. Ovviamente quando sta bene. L’affaticamento dell’altro giorno è stato un campanello di allarme che sembra già rientrato, ma la sua resta una situazione in bilico. Per Eriksen, evidentemente, si naviga a vista, mentre Vecino, una volta in condizione, è una variabile che non verrà trascurata“, sottolinea il Corriere dello Sport. Sulle fasce spazio ad Hakimi a destra e Young a sinistra, mentre in attacco Lukaku e Lautaro per scardinare la difesa bianconera.