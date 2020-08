Gds – Conte, c’è quella storiella che gli dà noia e che non reputa corretta. Puntualmente…

Antonio Conte è un top della panchina, al momento in pochi incidono in un club quanto incide il tecnico leccese. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in questi giorni, però, è tornata a galla la storiella secondo cui sarebbe decisivo più nei campionati nazionali che nelle competizioni internazionali. “Filastrocca che puntualmente ritorna a galla, un po’ gli dà noia. Non la reputa corretta, dati alla mano. E certo questa Europa League gli darebbe modo di zittire definitivamente tutti: dopo scudetti e Premier, l’Europa ora dista giusto due partite. E il curriculum conta, funziona così dappertutto no? Funziona così anche per le acque dell’Inter, unica italiana rimasta ancora in corsa“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

