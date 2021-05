Cds – Conte, ecco cosa ha confidato a chi gli sta vicino. L’Inter non reputa…

Per Antonio Conte l'avventura sulla panchina dell'Inter potrebbe finire dopo due stagioni

Per Antonio Conte l'avventura sulla panchina dell'Inter potrebbe finire dopo due stagioni. In questo momento le posizioni di tecnico e club sembrano inconciliabili e l'addio pare sempre più vicino. Come riporta il Corriere dello Sport , Conte pensava di avere dei rinforzi, mentre il club ha risposto che perderà almeno uno tra Lautaro Martinez, Bastoni e Hakimi.

"Per lui questo non è più un progetto vincente. Vorrebbe rinunciare ad altri elementi meno essenziali o quanto meno avere la certezza di sostituire Lautaro, in caso di sua partenza, con Vlahovic, il suo preferito. Niente. Confida a chi gli sta vicino di essersi sentito per tutto l'anno solo, abbandonato da Zhang. Non vuole vivere un'altra stagione così, anzi con una squadra addirittura indebolita perché ritiene di aver già fatto un miracolo a vincere lo scudetto 2020-21". Secondo il quotidiano, il tecnico per andarsene pretende una buonuscita di 7 milioni netti. Dall'altro lato il club nerazzurro non ha pensato a un sostituto e "non reputa ancora irricucibile lo strappo, ma, ancora più rispetto ad agosto, la frattura sembra difficile da sanare".