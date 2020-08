il Giornale – Inter, pronti 3 rinnovi. Nella testa di Conte c’è il club nerazzurro che intanto…

È Massimiliano Allegri la prima scelta dell’Inter in caso di addio di Antonio Conte. Lo sfogo del tecnico nerazzurro al termine di Atalanta-Inter non è piaciuto alla dirigenza nerazzurra ed eventuali decisioni verranno prese solo al termine dell’Europa League. Intanto. sottolinea il Giornale, il club si è già cautelato, sondando Max Allegri. “Nei giorni scorsi il livornese ha aperto all’approdo in nerazzurro. A stuzzicarlo la possibilità di essere il primo allenatore nella storia del calcio italiano a vincere lo scudetto al timone di tutte e 3 le grandi. Max non vede l’ora di tornare in pista dopo l’anno sabbatico come svelato agli amici nei giorni scorsi“, si legge sul quotidiano.

“Gli attacchi contiani – è bene sottolinearlo – non sono dettati dalla possibilità di accasarsi altrove. Nella testa del condottiero leccese c’è l’Inter e la dolce ossessione chiamata vittoria“. Il Giornale sottolinea poi che sono “pronti pure i rinnovi di Borja Valero (2021), Handanovic e D’Ambrosio fino al 2022″.

(il Giornale)