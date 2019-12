Critiche alla difesa dell’Inter. Conte stavolta risponde “trollando” la stampa

L’Inter ha la miglior difesa del campionato. Nonostante questo, certa stampa ha continuato ad attaccare i centrali nerazzurri. Oggi, persino un pilastro come Milan Skriniar è finito nel vortice dei possibili bocciati di mercato.

Stavolta Conte ha preferito non alimentare la polemica con i giornalisti ma la risposta astuta non è sfuggita a chi ha seguito la conferenza stampa: “Sinceramente, se vogliamo parlare di Milan, sapete benissimo anche vedendo l’utilizzo che considerazione di imprescindibilità lui riveste per noi. E’ un calciatore moderno, un difensore moderno. E’ giovane, sta lavorando tanto per cercare di migliorare anche perché ha 24 anni. Ha tutta una vita davanti. Sta facendo bene come tutti i suoi compagni di reparto. Non so in che posizione siamo a livello di difesa in Italia. Non lo so. Però il fatto che siamo vicini alla testa della classifica dimostra che tutti quanti stanno facendo bene”.

Ovviamente, ad un allenatore attento come Conte non sarà sfuggito che “la posizione dell’Inter come difesa in Italia” è quella di miglior difesa del campionato. Una sottolineatura che sa di stilettata per chi continua a criticare il reparto migliore d’Italia.