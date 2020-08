Conte: “Gli altri in vacanza, l’Inter ha ancora voglia di lottare. Si è creata un’ottima alchimia”

L’Inter conquista le semifinali di Europa League battendo 2-1 il Bayer Leverkusen grazie ai gol di Barella e Lukaku. Dopo la gara, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato il tecnico Antonio Conte:

“C’è grande soddisfazione, mi ha fatto piacere che Godin ha ricordato che dopo 10 anni l’Inter torna a giocare una semifinale in Europa. Importante per tutti noi, per i tifosi. Stiamo facendo del nostro meglio per ottenere dei risultati importanti. Contento per i ragazzi, hanno dimostrato grande volontà di essere protagonisti. Vedere questa voglia non è da tutti, gli altri sono in vacanza, noi siamo qua e abbiamo voglia di lottare e dare soddisfazione ai tifosi. Penso che adesso abbiamo raggiunto un livello per cui alcune cose sono naturali. Si vede il lavoro che i ragazzi fanno, noi ci mettiamo il lavoro poi c’è la loro qualità. Ci prendiamo dei rischi che poi portano benefici per Romelu, per Lautaro e per gli esterni che trovano campo. Domani facciamo allenamento, chi non ha giocato farà allenamento, poi daremo un giorno libero. Da giovedì iniziamo a preparare la partita, conosceremo l’avversario. Abbiamo raggiunto una semifinale, ma abbiamo voglia di guardare avanti e di meritarci la finale. C’è grande entusiasmo, si è creata un’ottima alchimia”.