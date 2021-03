C’era una volta l’Inter che dilapidava punti. Conte ha estirpato una cattiva abitudine

Il tecnico dell'Inter è intervenuto sull'approccio dei giocatori alle gare e nel girone di ritorno i nerazzurri hanno ottenuto solo vittorie

Sette partite giocate nel girone di ritorno e sette vittorie per l'Inter, un ruolino mai avuto dai nerazzurri negli ultimi. Lo scorso anno a questo punto della stagione l'Inter era terza e aveva collezionato solo 11 punti. Ma anche negli anni passati, a dimostrazione di un'abitudine negativa che colpiva i nerazzurri, il ruolino era deficitario. Quest'anno Conte è intervenuto anche su questo aspetto e proprio nel periodo in cui l'Inter soffriva è arrivata la spinta decisiva per volare in testa. Ora sarà importante riuscire a confermarsi.