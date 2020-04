Inter, scelta la contropartita per Lautaro: Semedo il preferito, ma per il Barcellona…

Proseguono i dialoghi tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez: la dirigenza nerazzurra tiene duro, forte della clausola rescissoria da 111 milioni di euro, : “Il profilo più apprezzato è quello di Nelson Semedo, 26 anni, già buona esperienza internazionale (13 presenze in nazionale, 32 nelle coppe), collocazione naturale a destra ma in emergenza capace anche di disimpegnarsi a sinistra. Il portoghese, nemmeno a dirlo, è anche quello più caro, con quotazioni intorno ai 35 milioni: forse troppi per il momento attuale, a meno che non finiscano all’interno di un discorso su Lautaro“.

PIANO B – “L’alternativa sempre targata Catalunya sarebbe, più che Junior Firpo (che non convince appieno e che non vorrebbe lasciare il Camp Nou), Emerson Royal. Il ventunenne, in prestito al Betis dove gioca stabilmente in un 3-5-2, ha convinto anche Tite, che lo ha inserito nel giro del Brasile: oltre alle prevedibili doti in fase offensiva (anche tre reti realizzate) mostra anche una certa dedizione difensiva, su cui Conte non transige: la sua quotazione è salita fino ai 15-20 milioni di euro. Essendo un classe 1999, può essere considerato anche un investimento, una possibile plusvalenza in ottica futura“.