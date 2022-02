Coppa Italia, Inter doppiamente favorita per i bookies: le quote contro Mourinho

La sfida tra nerazzurri e giallorossi non è solo quella che stasera apre il programma dei quarti di finale, ma è anche la più attesa

Redazione1908

Per Inter e Roma non è stato un grande avvio di febbraio ed entrambe cercano il riscatto in Coppa Italia. La sfida tra nerazzurri e giallorossi non è solo quella che stasera apre il programma dei quarti di finale, ma è anche la più attesa. Soprattutto per il ritorno da ex, allo Stadio Giuseppe Meazza, di José Mourinho. Per lo Special One non si prospetta però un appuntamento facile, almeno stando alle quote dei bookmakers.

Inter favorita per il passaggio del turno e non solo. Scottata dalla sconfitta del derby, che non ha comunque scalfito il ruolo di pretendente per lo Scudetto, l’Inter riparte in Coppa Italia con un doppio ruolo da favorita. La squadra di Simone Inzaghi è infatti la candidata numero uno per mettere le mani sul trofeo nazionale: Betclic quota a 3.5 un suo trionfo nella manifestazione (subito davanti ad Atalanta e Juventus a 4.5 e Milan a 5.5). Di conseguenza, i nerazzurri sono anche favoriti per lo scontro diretto con la Roma. La vittoria al 90’ è fissata a 1.60 per Betclic (1.57 per Sisal) contro quella giallorossa a 5.10. Ma l’accesso alla semifinale può passare anche attraverso supplementari e rigori: Inter comunque avvantaggiata per il superamento del turno con la quota a 1.28 contro quella di 3.15 dei capitolini.

Supplementari tutt’altro che esclusi. Il prolungamento di Inter-Roma oltre i 90 minuti è quanto mai probabile. Il risultato esatto che ha più possibilità di uscita è l’1-1, quotato a 8.8. Il 2-1 a favore dei nerazzurri è fissato a 9.2, l’1-0 e il 2-0 valgono entrambi 9.4. In campionato, nel match giocato all’Olimpico, gli uomini di Inzaghi vinsero con un netto 3-0 che oggi vale 14. L’1-2 giallorosso ha una quota di 18.

Marcatori? Attenzione agli ex. In campionato, davanti ai suoi vecchi tifosi, Dzeko ha lasciato il segno. Un altro gol del bosniaco è fissato a 2.25 da Betclic. A parti inverse, c’è un altro ex che vuole lasciare il segno: Zaniolo. Il talento azzurro si è visto annullare la rete decisiva con il Genoa e si è anche preso il cartellino rosso che gli farà saltare la prossima gara di Serie A, ma a San Siro potrebbe essere protagonista e una sua marcatura è quotata a 5.5.

Ufficio Stampa Betclic