Calhanoglu: “Ibra? Ha 40 anni e fa quei cori lì. Ha inciso zero sullo scudetto Milan”

Durante i festeggiamenti per lo scudetto, Ibrahimovic aveva avuto un pensiero per Calhanoglu . Reo, nell'estate precedente, di non aver rinnovato alle condizioni del Milan e di aver optato per l'Inter. Senza tirarsi mai indietro, durante i tanti incontri della stagione, il turco aveva anche segnato contro i rossoneri. E così Ibra, che se l'era legata al dito come tutti i milanisti, si è ricordato di lui mentre era sul pullman e nel bel mezzo della festa milanista. (Com se passare da una squadra all'altra della città fosse una novità per lo svedese.ndr).

In un'intervista concessa alla stampa turca ha risposto ai cori che gli sono stati riservati dall'attaccante: «Ha 40 anni, non lo avrei fatto se ne avessi avuti 40. Non hai 18 anni. Gli piace attirare l'attenzione, vive con questo. Quest'anno non ha contribuito, non ha giocato affatto. Ma fa di tutto per attirare l'attenzione dei tifosi. Non mi interessa affatto. Non è giusto per una persona che mi chiama sempre quando sono a Milano, vuole uscire a cena e va in moto insieme. Lo rispettavo e per me era così. Ha anche scritto di me nel suo libro. Doveva scrivere, o il suo libro sarebbe stato vuoto. Non gli rispondo, è meglio non rispondere». Ma la risposta è arrivata chiara e tonda.