Sky – Correa, contatto Argentina-Inter: affaticamento muscolare. Resta con Scaloni

I medici della Federazione hanno sentito il club nerazzurro: come nel caso di Lautaro il giocatore resta a disposizione del ct

Dall'Argentina è arrivata la notizia su Correa, attaccante dell'Inter, che si allena a parte per un problema muscolare in vista della gara della sua Nazionale contro il Perù.

A Skysport spiegano che lo staff medico della Federazione è entrata in contatto con i dirigenti nerazzurri e si tratta solo di un affaticamento muscolare. Il giocatore resta con la Nazionale, come era successo con Lautaro prima della gara con il Paraguay, in attesa di ulteriori esami per verificare l'entità del problema.