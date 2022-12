Sky – Inter, Correa e D’Ambrosio ancora a parte: ecco quando torneranno in gruppo

L'Inter di Simone Inzaghi continua a lavorare in vista del ritorno in campionato, fissato il 4 gennaio 2023 a San Siro contro il Napoli

L'Inter di Simone Inzaghi continua a lavorare in vista del ritorno in campionato, fissato il 4 gennaio 2023 a San Siro contro il Napoli. Come riferisce Sky Sport, ad Appiano Gentile sono tornati gli olandesi Dumfries e de Vrij. La squadra lavora al completo o quasi. Gli unici giocatori che continuano ad allenarsi a parte, infatti, sono Joaquin Correa e Danilo D'Ambrosio, che torneranno in gruppo solo dopo Natale.