Sky – Inter, Correa in dubbio per il Sassuolo. Sì scuse, no rabbia: cos’è cambiato

Dopo il Barcellona, l'Inter ha nel mirino il Sassuolo. Sabato la squadra di Simone Inzaghi torna in campo in Serie A per ritrovare la vittoria dopo il ko con la Roma. Ecco le novità in arrivo da Appiano Gentile post successo in Champions League:

Ecco quanto evidenziato da Matteo Barzaghi in onda a Sky: “Ieri l’Inter ha giocato proprio da squadra, con raddoppi ovunque, si sono visti i comportamenti che non c’erano stati finora. Ho visto i giocatori chiedersi proprio scusa e non più arrabbiarsi. Ne è venuto fuori il gruppo per vincere. Sto verificando una notizia su Correa, uscito un po’ dolorante: a breve ne saprò di più. Per sabato è da considerare almeno in dubbio. Deve essere la partita della svolta questa, le distanze in campionato sono le stesse dell’anno scorso: può rientrare nelle zone alte esattamente come l’anno scorso”.