"Oltre a River Plate ed Estudiantes, per lui si è fatto avanti pure il Corinthians. Avendo l’argentino un solo anno di contratto, non è da escludere un accordo tra le parti per rescindere qualora (come tutto fa pensare) non dovessero arrivare offerte per il cartellino. Non va dimenticato come lo stipendio dell’argentino costi 6 milioni al club, cifra decisamente importante per un giocatore ormai fuori dai piani", conferma l'edizione odierna di Tuttosport.