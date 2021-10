Correa: “Mi sento bene, dobbiamo prendere in mano la partita e dare una gioia ai tifosi”

Le parole dell'argentino ai microfoni di Inter TV prima del match contro il Sassuolo

Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Inter TV prima del match in trasferta contro il Sassuolo: "C'è tantissima voglia di tornare alla vittoria, di fare bene e di vincere oggi. E' una partita importantissima per noi, daremo tutto per vincere. Sassuolo? Sicuramente una gara tosta con giocatori di qualità. Dobbiamo cercare di fare il nostro e di prendere in mano la partita per fare i tre punti. Mi sento bene, ho avuto un problema che mi ha lasciato un po' fuori ma adesso sto bene. Speriamo di dare oggi una gioia alla nostra gente".