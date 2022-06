Inter, chi esce in attacco? Correa, c’è il Newcastle: servono 25 milioni. Su Dzeko…

Con le trattative per Lukaku e Dybala sempre più calde, il quesito in casa Inter è ora un altro: in caso di fumata bianca, chi farà loro spazio in attacco? Considerando Lautaro incedibile (a meno delle solite offerte irrinunciabili), il mirino si sposta su Joaquin Correa e su Edin Dzeko. Per entrambi, secondo il Corriere della Sera, non sono da escludere novità: "Con cinque attaccanti in rosa (Lukaku, Dybala, Lautaro, Dzeko e Correa) uno è di troppo e dovrà partire. Il primo indiziato è Correa. Ha un mercato di fascia medio alta. Si era parlato del Marsiglia, ma è l'Inghilterra l'ipotesi più concreta: il Newcastle ha fatto un sondaggio, per 25 milioni può partire. Non da escludere l'addio di Dzeko: il bosniaco, in scadenza a giugno 2023, accetterà le proposte di quei club che gli garantiscono un biennale".