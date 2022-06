Inter, il sogno è Lukaku+Dybala. Ma la priorità è il belga: Inzaghi spinge per il ritorno

"L’Inter sogna di associare Romelu a Dybala, ma almeno nella considerazione generale ha fatto una scelta precisa: la priorità è il belga per leadership e potenzialità già tradotta in campo. Nulla contro i ricami della Joya, per cui l’Inter tutta stravede al punto da impostare una trattativa sull’argentino arrivata ormai all’ultimo miglio, ma Rom è la palla da demolizione per buttare giù ogni difesa: a Inzaghi, sponsor principale del Lukaku-bis, sarebbe servito come l’aria in quei due mesi in cui è scivolato via il campionato", spiega La Gazzetta dello Sport.