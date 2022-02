Correa, scattato l’obbligo di riscatto per l’Inter ma il rientro slitta. Gosens col Genoa?

Con il punto conquistato ieri col Napoli l'Inter dovrà riscattare l'attaccante argentino che dovrebbe rientrare con la Salernitana

Bastoni a parte, che dovrebbe recuperare, in casa Inter sono due i giocatori infortunati: l'argentino Correa e il nuovo arrivato Gosens. Per l'ex Lazio arrivata la conferma della sua permanenza a Milano.

Come spiega La Gazzetta dello Sport "Ieri è arrivato il primo punto in campionato dei nerazzurri a febbraio, ed è scattato l’obbligo di riscatto di Correa, ora ufficiale per 25 milioni. L’argentino, però, resta ai box: il rientro slitta, l’obiettivo è riaverlo per la Salernitana, il 4 marzo. Gosens, invece, rientrerà prima: obiettivo Genova".