Correa, no da 5 milioni all’Everton: vuole solo l’Inter e ‘ricatta’ la Lazio

L'argentino nelle scorse ore ha detto no alla proposta del club inglese: vuole raggiungere Simone Inzaghi in nerazzurro

Il TucuCorrea vuole solo l’Inter. Nonostante l’interesse concreto dell’Everton, l’argentino aspetta che i nerazzurri e la Lazio trovino un accordo per raggiungere Simone Inzaghi. Come svela oggi Il Tempo, “niente Everton nonostante l’offerta di uno stipendio da 5 milioni sia molto più alta rispetto a quello offerto dall’Inter (3,5 più bonus). Lazio tradita, quasi sotto ricatto del Tucu che, in caso di mancato accordo con Marotta, sarebbe costretta a rivedere i propri piani di mercato e soprattutto a tenere un giocatore scontento e demotivato”, si legge.