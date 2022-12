Correa torna in Qatar, sarà con l’Argentina per la finale Mondiale

Ha dovuto lasciare la Nazionale argentina proprio sul più bello e il suo sogno Mondiale è andato infranto. Tucu Correa però, nella finale contro la Francia, sarà con i suoi compagni. Sta andando in Qatar per raggiungere la selezione e sarà con i suoi connazionali durante la partita che mette in palio la Coppa del Mondo.

Ovviamente non potrà giocare ma sarà insieme a loro per incitarli e perché faceva parte dei 26 convocati di Scaloni per il torneo. Aveva dovuto rinunciare alle gare del Mondiale per infortunio e al suo posto era stato chiamato Thiago Almada.