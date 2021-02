Inter, Corsera: “Conte non è falso, ha risposto ad insulti. E chissà se da Agnelli arriverà…”

Il tecnico dell'Inter ieri si è scusato in conferenza stampa per il gestaccio dello Stadium, a differenza del presidente bianconero

"Le scuse per il dito medio non sono di facciata, Conte non è un falso". Non utilizza giri di parole il Corriere della Sera per descrivere le dichiarazioni di Antonio Conte, che ieri in conferenza stampa si è voluto scusare personalmente per il gestaccio dell'Allianz Stadium. Il tecnico dell'Inter non ha agito però così per caso: "Il tecnico sottolinea però di aver risposto a provocazioni e insulti.