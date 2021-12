CorSera – Inter, per Barella multa importante. Squalifica? Ecco quando

Il focus del quotidiano a proposito del gesto del centrocampista nerazzurro che ha lasciato la squadra in dieci contro il Real Madrid

L'espulsione di Nicolò Barella è il rammarico più importante che l'Inter si porta dietro dopo la sconfitta di Madrid. Una leggerezza che rischia di costare cara ai nerazzurri e che intanto costerà cara al giocatore. Spiega il Corriere della Sera: "Un comportamento non da Barella, uno degli uomini con maggiore esperienza internazionale, decisivo agli ultimi Europei e designato futuro capitano. Ha reagito male e la società ha intenzione di multarlo per una cifra importante. Ok le scuse, il gesto resta e va stigmatizzato. Il rischio serio è che salti entrambe le due partite degli ottavi di Champions League. La sentenza della Uefa non arriverà prima del 25 gennaio".