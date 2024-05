Ci sono un po' di priorità in agenda. In casa Inter i dirigenti avevano già intavolato alcune trattative, altre le hanno addirittura portate a termine nei mesi scorsi, per indirizzare il futuro su una traiettoria già chiara nella testa di Marotta e Ausilio. Cosa cambierà ora con l'insediamento di Oaktree? Se lo chiede anche il Corriere della Sera:

"Non a caso la parola d’ordine adesso è continuità, sia finanziaria che sportiva, perché non c’è una senza l’altra. Così i rinnovi più urgenti (Inzaghi, Barella e capitan Lautaro) già intavolati saranno portati avanti nei tempi corretti. E il mercato, come prima anche se forse con meno ansie, sarà a passivo zero. L’obiettivo del pareggio di bilancio nel 2025 (a giugno il rosso dovrebbe attestarsi attorno ai 50 milioni) non è un’ossessione, ma nell’anno del ricco Mondiale per club è più che auspicabile".