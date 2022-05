Corsera: “Inter, il maxi regalo per Inzaghi è Dybala. Intesa trovata: sarà annunciato…”

La promessa per Inzaghi è tentare di non ripetere quanto successo l'agosto scorso con Lukaku e consegnargli una rosa definita il prima possibile

Inter sostenibile ma competitiva: è questo il sunto del meeting avvenuto ieri tra la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi, che ha chiesto di mantenere un organico forte per provare a vincere lo scudetto il prossimo anno. E, come scrive il Corriere della Sera, il club è già pronto a fargli un regalo: "La promessa per Inzaghi è tentare di non ripetere quanto successo l'agosto scorso con Lukaku e consegnargli una rosa definita il prima possibile. Qui si è aperto il capitolo acquisti. Il nome caldo è Paulo Dybala, il maxi regalo per Inzaghi e la tifoseria. L'intesa è trovata (4 anni a 6 milioni), l'annuncio dovrebbe arrivare ai primi di giugno".