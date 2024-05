Non è solo una fase di transizione per il club di Viale della Liberazione, sulla cui sede fa bella mostra l’enorme stendardo delle due stelle: le altre 48 delle bandiera americana magari non sventoleranno mai nel quartiere di Porta Nuova, ma Oaktree è qui per un orizzonte temporale ampio: «Il nostro obiettivo è continuare il successo ottenuto sul campo con un percorso di crescita di lungo periodo». A breve scompariranno le scritte dello sponsor cinese dalla sede, come del resto nel centro sportivo di Appiano Gentile, ribattezzato "Suning Centre", sottolinea il Corriere della Sera.