Corsera: “Inter, via Bastoni? Ecco Bremer. 25 mln? No, ne servono il doppio”

Confermata la vendita di un big, l'indiziato è Bastoni. La sua cessione (piace al Tottenham) potrebbe scongiurarne un'altra

E' avvenuto ieri il tanto atteso summit tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter: sostenibilità abbinata con la competitività è lo slogan uscito dalle mura di viale della Liberazione. Ecco perché, come riporta il Corriere della Sera, sembra debba servire un'altra cessione importante: "Al centro della discussione il mercato e le strategie per l'equilibrio tra costi e competitività. L'Inter dovrà chiudere la sessione in attivo di 60 milioni. Confermata la vendita di un big, l'indiziato è Bastoni. La sua cessione (piace al Tottenham) potrebbe scongiurarne un'altra. Dovesse partire Bastoni l'Inter è interessata a Bremer. Non bastano 25 milioni per il difensore del Torino, ne servono quasi il doppio", si legge.