CorSera – Lukaku vuole l’Inter, prestito non impossibile. E forse quella frase di Ausilio…

Secondo il quotidiano non è da scartare la clamorosa ipotesi di un ritorno di Big Rom a Milano già a gennaio

Le dichiarazioni rilasciate da Romelu Lukaku a Sky Sport stanno già facendo discutere. Il giocatore si è prima scusato con i tifosi dell'Inter e poi ha ammesso che un giorno tornerà a Milano. Il Corriere della Sera non scarta la clamorosa ipotesi di un ritorno di Big Rom già a gennaio. "Un’operazione non semplice da mettere in piedi, anche se la possibilità di un prestito fino a fine stagione non è un’ipotesi da scartare. Il Chelsea non cederebbe mai il giocatore a un’altra squadra di Premier League, Lukaku non vuole perdere l’anno. Le vie del mercato sono infinite, ma allo stato riportare Lukaku da Inzaghi non sarà semplice. I costi dell’operazione sono proibitivi, l’ingaggio del giocatore è di oltre 12 milioni netti a stagione e poi ci sarebbe il fattore tecnico, con un affollamento in attacco notevole".