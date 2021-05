CorSera – Serie A, i presidenti ritrovano unità: nuova riforma in cinque punti

Il vertice di ieri nel cuore di Milano ha portato ad una visione comune sui problemi da affrontare per ripartire

Il lungo vertice di ieri tra i presidenti di Serie A nel cuore di Milano, raccontato anche da Fcinter1908.it, sembra aver portato frutto. E questa è sicuramente una notizia. Il Corriere della Sera spiega: "Con i conti devastati dalla pandemia e costi del lavoro che gravano sui bilanci in maniera non più sostenibile, ora che il calcio è a un passo dal collasso, i presidenti di A ritrovano all’improvviso il senso dell’unità.Riunitisi ieri di persona, dopo tre mesi di assemblee in videoconferenza dominate da veleni e contrasti, i club stanno lavorando a un documento programmatico che ha per obiettivo quello di giungere alla sostenibilità del sistema".