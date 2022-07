Corsera: “Skriniar-Psg, ieri cominciato a mettere nero su bianco? Poi sarà Bremer”

Ore caldissime in sede Inter per quanto riguarda il mercato in uscita. L'obiettivo del club è infatti quello di chiudere a breve diverse cessioni per poi tornare ad operare in entrata. Spiega il Corriere della Sera: "Offerti 4 milioni a Sanchez per la risoluzione del contratto. E Marotta conta anche di raccogliere 18-20 milioni per Pinamonti (Monza e Atalanta in corsa).