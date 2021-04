Corsport insiste: “Inter, scontata cessione di un big. Area tecnica? Lo scenario”

Secondo il quotidiano, il club nerazzurro dovrà cedere un pezzo pregiato. E occhio al futuro dell'area tecnica, tutta in scadenza nel 2022

Saranno settimane di lavoro molto intenso per Steven Zhang, tornato nella giornata di ieri in Italia per stare vicino all'Inter in questo rush finale di stagione. Il presidente nerazzurro, come già ribadito, avrà da risolvere diverse questioni, tra cui, ovviamente, il futuro dell'organico, dalla rosa al management. Scrive il Corriere dello Sport: "Già scontato che si dovrà vendere (almeno un pezzo pregiato) prima di comprare e che sarà obbligatorio tagliare il monte ingaggi: complicato, quindi, rafforzare sensibilmente l’organico. Questi saranno alcuni dei temi che Zhang jr. dovrà affrontare con Conte e la dirigenza. Dal tecnico, a Marotta, Ausilio e Baccin, tutti hanno il contratto in scadenza 2022. Per andare avanti, occorre che venga rinnovata l’unità d’intenti. Dipenderà dalle garanzie che il presidente riuscirà a dare. E allora, davanti ad un’asticella che potrebbe abbassarsi, o quantomeno non alzarsi, non è detto che tutti accettino di restare.