Corsport conferma: “Psg-Hakimi, oggi si chiude. 65+5? No, all’Inter questa cifra”

Il quotidiano svela i dettagli della trattativa, ormai giunta al fotofinish: Achraf Hakimi sarà un nuovo giocatore del Psg

" Il giorno di Hakimi ". Apre così Il Corriere dello Sport il suo focus sulla cessione dell'esterno marocchino al Paris Saint-Germain, affare ormai in dirittura d'arrivo . Spiega infatti il quotidiano: "Oggi, infatti, se non ci saranno intoppi, Inter e Paris Saint Germain chiuderanno il trasferimento del marocchino nella capitale francese. Al massimo si slitterà domani, ma la sostanza non cambia: il traguardo è davvero ad un passo. Del resto, il percorso era già tracciato da tempo, ma si trattava, e si tratta soltanto di trovare la quadratura delle cifre.

Non che potesse cambiare qualcosa, ma ieri c’è stata l’accelerazione decisiva. Tanto che qualcuno avrebbe intercettato Leonardo a Milano. Ad ogni modo, il club nerazzurro conta di chiudere a quota 70 milioni: da fissare la quota fissa e, di conseguenza, l’entità dei bonus. Le condizioni ideali nerazzurre sarebbero 65+5, ma è più facile ritenere che si chiuda a 62-63+7-8. Insomma, come già emerso, viale Liberazione non si impunterà. Anzi, visto che, in questo momento, oltre alla dead-line del 30 giugno, per l’Inter è fondamentale la cassa, se il Psg concedesse una più favorevole dilazione nei pagamenti (tradotto: meno rate), allora non sarebbe da escludere un piccolo sconto".