CorSport insiste: “Inter, cessione big entro il 30/6. Dal club fanno sapere…”

Il quotidiano mantiene la sua linea: il club nerazzurro dovrà cedere uno dei suoi big entro il 30 giugno per sistemare i conti

E' ancora tutto da scrivere il futuro societario dell'Inter, che sembra però aver trovato nel finanziamento la strada da seguire per avere una continuità . Ma questa, però, secondo il Corriere dello Sport, sarà garantita anche da una cessione di un big per sistemare il bilancio: "La campagna acquisti non sarà quella di due stagioni fa, ma probabilmente quella dell'estate 2020. Prima di tutto perché è necessario far cassa vendendo almeno un elemento importante, meglio se entro il 30 giugno.

Non va letto come un segnale di smobilitazione, sottolineano in viale della Liberazione, ma come una necessità in un momento in cui non ci sono introiti da botteghino e in cui il bilancio 2020-21 rischia di essere chiuso con un passivo tra i 130 e i 150 milioni. Il player trading, ribadiscono, lo fanno anche le big come il Real. La cifra incassata sarà reinvestita individuando le priorità che in questo momento sono due (l'esterno sinistro del 3-5-2 e una punta) più altre operazioni comunque da chiudere (uno o due difensori, una mezzala dinamica e un portiere che faccia concorrenza ad Handanovic)".