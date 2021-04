Sole 24 – Inter, Suning chiude trattativa questo weekend: 250 mln. Ecco i fondi

La trattativa per risolvere le questioni societarie dell'Inter si chiuderà già questo weekend. Ne è convinto Il Sole 24 Ore

Redazione1908

La trattativa per risolvere le questioni societarie dell'Inter si chiuderà già questo weekend. Ne è convinto Il Sole 24 Ore, che parla di accelerazione ormai decisiva per risolvere le grane di Suning, che da mesi sta cercando un finanziatore che possa, eventualmente, anche fare da socio di minoranza.

""Secondo indiscrezioni, in base a quanto risulta al Sole 24 Ore, in corsa resterebbero alcuni fondi americani specializzati in finanziamenti in situazioni distressed: in pole position sarebbe ormai il gruppo Bain Capital Credit che da diverse settimane ha in corso discussioni", scrive il quotidiano.

I fondi in corsa

"In corsa sarebbero altri gruppi finanziari Usa anche se con chance minori, almeno al momento: Fortress e King Street. Invece più alla finestra Oaktree, il cui nome era già emerso nelle settimane passate, in quanto il gruppo californiano possiede una fetta sostanziosa delle obbligazioni dell’Inter. Ma Oaktree, almeno al momento, sarebbe più defilato.

Bain Capital darebbe al veicolo lussemburghese di Suning, Great Horizon, tra i 250 e i 270 milioni di euro. A propria volta Suning poi farebbe confluire una somma attorno ai 250 milioni di euro all’Inter. Circa una ventina di milioni resterebbero invece nelle disponibilità del veicolo lussemburghese per alcune partite infragruppo.

La formula

"A fronte del finanziamento Suningdovrebbe dare in pegno le azioni dell’Inter: quindi l’alleato finanziario si troverà a scadenza, se il debito non verrà onorato, come nuovo proprietario dell’Inter. Altra soluzione è quella finalizzata a rifinanziare il prestito.

LionRock saluta

L’obiettivo è liquidare, come da accordi, il 30% di LionRock in modo da detenere il 100% dell’Inter, per trovare in una seconda fase un investitore di minoranza. Il valore della quota di LionRock è di 166 milioni di euro ma di questa cifra 130 milioni sarebbero comunque di prestito della stessa Suning, solo il resto investito da LionRock.