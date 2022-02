Corsport: “Inter, Inzaghi sarà blindato in estate col rinnovo: i motivi”

Il tecnico nerazzurro ha riportato l'Inter tra le migliori 16 squadre d'Europa: in estate il club lo premierà come merita

Notte da sogno per l'Inter, che questa sera ospita al Meazza lo stellare Liverpool di Jurgen Klopp. Ma l'aver conquistato la possibilità di giocare una gara del genere è merito dei ragazzi e della loro guida, Simone Inzaghi, che, come scrive il Corriere dello Sport, sta davvero entusiasmando il club con i suoi risultati: "L'Inter ha un allenatore alla prima stagione alla Pinetina e in estate è stata svuotata di due dei suoi campioni (Lukaku e Hakimi), sacrificati sull'altare del bilancio. Aver raggiunto la seconda fase della Champions, un'impresa fallita una volta da Spalletti e addirittura due dallo strapagato Conte, è la dimostrazione del valore del gruppo e di Inzaghi, un tecnico che attua un calcio europeo e che in estate sarà blindato con il rinnovo. Proprio come successo negli ultimi giorni a una dirigenza capace di non indebolire l’organico nonostante le cessioni".