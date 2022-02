Cds: “Inter-Liverpool, Inzaghi sceglie Lautaro: al suo fianco è in vantaggio…”

Incornare il Liverpool con il “Toro”. Simone Inzaghi ha scelto Lautaro Martinez per cercare di perforare la difesa del Liverpool

Stasera contro il Liverpool, l'Inter parte da diversi punti fermi nella sua formazione titolare. Uno di questi è Lautaro Martinez, che, secondo il Corriere dello Sport, è stato scelto come titolare certo del reparto d'attacco. Scrive il quotidiano: "Incornare il Liverpool con il “Toro”. Simone Inzaghi ha scelto Lautaro Martinez per cercare di perforare la difesa del Liverpool. L’argentino, dunque, sarà titolare e avrà al suo fianco uno tra Dzeko e Sanchez. Tutto lascia credere che toccherà al bosniaco, un po’ stanco perché alla quarta gara da titolare in 10 giorni. E contro che avversarie... La decisione finale sarà presa dopo la seduta di stamani: il Niño Maravilla, ieri provato in coppia con l’ex Racing nella partitella (non indicativa: a centrocampo c’era Barella...), ci spera, ma Edin è in vantaggio".