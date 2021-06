Corsport: “Nandez all’Inter, accordo ad un passo. E c’è contropartita a sorpresa”

Secondo il Corriere dello Sport, l'uruguaiano sarebbe molto vicino all'Inter: questi i dettagli dell'operazione

Un'operazione a sorpresa che potrebbe concludersi davvero a breve. E' così che la definisce il Corriere dello Sport la trattativa tra Cagliari e Inter per il passaggio di Naithan Nandez in nerazzurro. Spiega infatti il quotidiano romano: "Naithan Nandez all’Inter, Radja Nainggolan e Matias Vecino al Cagliari, insieme a tre giovani come ulteriori contropartite tecniche in grado di innalzare il valore del cartellino del centrocampista ex Boca Juniors.