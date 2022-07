Corsport: “Skriniar-Psg? Inter ha deciso solo cash dopo il no a questa contropartita”

Non saranno 80 i milioni incassati dall'Inter nella trattativa con il Paris Saint-Germain per la cessione di Milan Skriniar. I francesi non raggiungeranno infatti la cifra desiderata dai nerazzurri, ma andranno incontro alle richieste alzando la loro proposta. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "I francesi, a differenza di quando il capo dell'area tecnica era Leonardo, adesso fanno molta più attenzione ai conti e hanno spiegato che una valutazione di 80 milioni come voleva l'Inter, è (era) raggiungibile solo inserendo una contropartita tecnica. In viale della Liberazione hanno analizzato con attenzione uno solo dei nomi proposti (il difensore Abdou Diallo) prima di decidere che l'affare deve essere concluso solo cash. Imboccando questa strada però danno per scontato che non incasseranno gli 80 milioni agognati, ma al massimo 65-70, bonus compresi. Bonus compresi".